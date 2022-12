"Nunca he ganado dinero con mi video sexual": Paris Hilton

La rica heredera ha querido enterrar para siempre todas las especulaciones que se han venido generando desde que, hace ya casi 10 años, su por entonces novio Rick Salomon decidiera colgar en internet un video de la pareja manteniendo relaciones sexuales bajo el título 'Una noche en Paris'.

Además de aclarar que no siente ningún tipo de agradecimiento a su excompañero sentimental por la publicidad gratuita que le brindó la polémica grabación -convirtiéndola automáticamente en una cotizada figura pública-, Paris Hilton insiste también en que jamás se planteó rentabilizar el accidente lucrándose con la distribución de semejante contenido.

"Jamás he ganado dinero a costa de ese video, ni un solo dólar. He logrado construir mi propio patrimonio económico a base de duro trabajo, comercializando mi imagen, mis perfumes y a través de un sinfín de actividades. Todo lo que he conseguido me lo he ganado a pulso , y jamás he tenido que recurrir a ese desgraciado incidente para hacerme rica. Nunca lo he necesitado", aseguró en conversación con el portal de noticias TMZ.

De hecho, Paris Hilton sigue inmersa en una agria batalla legal con una empresa eslovena que distribuye material pornográfico y que, a través de ciertos métodos que ella desconoce, logró hacerse con una copia de la grabación que Paris quiere borrar para siempre de la faz de la tierra. Tan pronto como empezó a difundir el video sexual, la citada compañía sustituyó el nombre de su página web por el de 'ParisHiltonPornVideos.com' y por el momento sigue ganando dinero a costa de las intimidades de una celebridad que sigue "abochornada" por el que considera como "uno de los grandes" errores de su pasado.

"Odio que haya gente que se quiera enriquecer con l os grandes errores de mi pasado , que haga uso de mi nombre para emprender proyectos profesionales de mal gusto y, sobre todo, que siga recordándome uno de los momentos más embarazosos de toda mi vida", añadió la que también fuera una de las estrellas más cotizadas de la televisión, exhibiendo la misma actitud combativa que desplegó la última vez que se refirió al espinoso asunto. "Todavía no he superado el bochorno que sentí por toda esta situación y, aunque sé que jamás podré borrar esta mancha de mi pasado, no quiero que siga definiendo mi vida", reflexionaba durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan.

Por: Bang Showbiz