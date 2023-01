¿Nuevo admirador? Un joven cantante estaría interesado en Selena Gomez

Si el cantante Charlie Puth tuviera que elegir a una chica con la que casarse, otra a la que besar y otra a la que ignorar entre sus amigas Ellen DeGeneres -que le hizo saltar a la fama al ficharle para su sello tras descubrir sus vídeos en YouTube-, Meghan Trainor y Selena Gomez -con quien colabora en el tema 'We Don't Talk Anymore'-, no lo dudaría ni un segundo antes de elegir besar a Selena.

"Ellen no querría besarme y a Meghan ya la he besado durante una actuación [en la ceremonia de los American Music Awards]. Me encantaría besar a Selena, no sería demasiado sacrificio. Me encantaría, pero tampoco quiero dejar de lado a Meghan. Quiero decir, ¿podría ignorarla solo durante unos 20 minutos? Porque es muy buena chica. Y luego, supongo que me casaría con Ellen. Aunque eso sería muy raro. No creo que Ellen quiera casarse conmigo. Ya está cogida, pero besar a Selena... eso sí. Si estás leyendo esto, lo siento Selena", confesó Charlie a la revista heat cuando le hicieron jugar a 'snog, marry, avoid' ['besar, casarse, ignorar'].

Pero por muy atractiva que encuentre a Selena físicamente, el intérprete nunca se plantearía mantener una relación sentimental con ella.

"No, es mi amiga. La considero mi colaboradora a nivel musical. Lo mejor de Selena es que, cuando es amable, no es una fachada. Es amable de verdad, por eso me gusta tanto", matizó.

Sin embargo, Charlie parece no tener tan buena opinión de Justin Bieber -con quien Selena mantuvo una intermitente relación durante años- por la manera en la que trató a su amiga en el pasado, o al menos eso dejan entrever sus declaraciones sin necesidad de que mencione en ningún momento el nombre del cantante.

"Esa chica me importa mucho. En el pasado la han tratado muy mal y ahora yo quiero que se corra la voz de lo buena que es", comentó Charlie.

