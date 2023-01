Nueva versión de 'Aladdin' actualizará su banda sonora

Además de las canciones que enamoraron a toda una generación en la cinta original, la revisión del clásico "Aladdin" que el director Guy Ritchie está preparando para Disney contará con dos nuevos temas en su banda sonora, para los que ha reclutado a Benj Pasek y Justin Paul. Los dos músicos, que ya recibieron una nominación al Óscar por "This Is Me" -la canción principal del musical "The Greatest Showman"-, no han querido adelantar demasiados detalles acerca de qué pueden esperar los fans de la historia más allá de que contará con el toque mágico de Alan Menken, uno de los compositores habituales de la compañía que ya ha trabajado en "La Sirenita", "Pocahontas" o "La Bella y la Bestia".

"Estamos encantados de que nos hayan ofrecido la oportunidad de colaborar con uno de nuestros héroes, Alan Menken. Hemos trabajado juntos, y nos hemos encargado de escribir la letra de los dos nuevos temas de "Aladdin", que se estrenará el próximo año. Estamos encantados y muy contentos de entrar a formar parte de la familia Disney", ha explicado Pasek a Variety.

La película se suma así a la larga lista de remakes de sus antiguos éxitos que la compañía planea llevar de nuevo a la gran pantalla mezclando animación y acción real. En el caso de Aladdin, Will Smith será el encargado de recoger el testigo del fallecido Robin Williams en el icónico papel del Genio de la lámpara magica, al que el humorista puso voz de forma magistral en la década de los 90. Por su parte, Mena Massoud se encargará de dar vida al personaje principal y enamorar a Naomi Scott en el papel de la Princesa Jasmine, frente al villano Jafar interpretado por Marwan Kanzari. El argumento también incluirá nuevos personajes como Mara (Nasim Pedrad), una de las doncellas y amigas de Jasmine, o el misterioso príncipe Anders (Billy Magunssen) del que solo se sabe por el momento que será uno de los pretendientes de la princesa.

Por: Bang Showbiz

