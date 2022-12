Nueva pareja en Hollywood; Amanda Seyfried sale con Justin Long

La atractiva intérprete "está viendo cómo evoluciona" su nuevo romance con el también actor Justin Long, con quien se le ha podido ver en innumerables ocasiones, a pesar de que él todavía no se atreve a hacer pública su relación.



"Justin es muy celoso de su vida privada y de sus relaciones, por lo que no estoy segura de cómo se conocieron, pero lo que sí sé es que fue cuando ambos todavía salían con otras personas", confesó una fuente a la revista Us Weekly.

A pesar de que los iniciales rumores sobre una posible relación fueron desmentidos por la propia artista al insistir en que el único vínculo que les unía era una estrecha amistad, últimamente se les ha podido ver juntos en multitud de ocasiones, acrecentando así las especulaciones sobre su romance.

"Desde hace poco tiempo comenzaron a salir más a menudo y a realizar muchas actividades juntos. Aunque ambos están muy ocupados, siempre sacan tiempo para verse", reveló el informante.

Una de las últimas ocasiones en las que se ha podido ver a Amanda y Justin compartir un agradable encuentro fue durante el preestreno de la última película de Amanda, 'Lovelace', en Nueva York, donde los jóvenes se mostraron "inseparables" en todo momento e incluso aprovecharon la fiesta posterior a la proyección para alejarse de todos los invitados y quedarse a solas compartiendo confidencias.

"Después de la fiesta estuvieron juntos en la terraza Refinery Rooftop del hotel hasta que cerró el bar. Parecían estar muy a gusto en un rincón", aseguró una fuente al diario New York Post.

Anteriormente, la actriz estuvo ligada sentimentalmente a Ryan Phillippe y Dominic Cooper, mientras que Justin mantuvo una larga relación con Drew Barrymore que finalizó en 2010.



Por: Bang Showbiz