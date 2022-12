Novia de Zayn Malik apoyó su decisión de abandonar One Direction

La prometida del cantante Zayn Malik (22), Perrie Edwards (21), está más que de acuerdo con la decisión de su pareja de abandonar el grupo One Direction porque considera que era lo mejor para él.

"Zayn es una persona independiente y toma sus propias decisiones, y haga lo que haga, yo le voy a apoyar al cien por cien. Soy feliz si él es feliz", señala la joven cantante a la revista OK!

Aunque los fans más celosos de la banda británica no tardaron en culpar a Perrie, componente del grupo femenino Little Mix, del abandono de Zayn tras hacerse pública la noticia, ella insiste en que eso no fue lo que sucedió.

"La gente puede pensar lo que quiera, sepa o no la verdad, pero al final fue su decisión. Él hizo lo que hizo y los chicos le apoyaron. Yo también le apoyé y sus fans han sido increíbles. Así pasó todo", añade.

En el terreno personal, la pareja, que se comprometió en agosto de 2013, aún no quiere poner fecha a su esperado enlace.

"Nos casaremos tan pronto como podamos asegurarnos de que todo saldrá perfecto".

Por Bang ShowBiz