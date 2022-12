Nota: Shakira siente culpa por "descuidar" a su hijo

Aunque no tardó más de dos meses en retomar sus compromisos profesionales tras el nacimiento de su hijo Milan el año pasado, la exuberante Shakira no ha dejado de sentir remordimientos por algunas de las decisiones profesionales que ha tomado en los últimos meses, ya que muchas de ellas le han impedido dedicar más tiempo a las necesidades diarias de su adorado primogénito.

"No me arrepiento de haberme comprometido a hacer tantas cosas últimamente [ su participación en la edición estadounidense de 'La Voz' y la grabación de su último disco], pero sí es verdad que a veces me siento culpable por no poderme centrar en mi hijo tanto como me gustaría. Ser madre trabajadora es duro porque hay que buscar constantemente una situación de equilibrio entre la familia y el trabajo, una tarea que me resulta muy complicada", reveló la artista colombiana al portal de noticias ABC News.

A pocos días de que se publique en todo el mundo su nuevo trabajo discográfico, 'Shakira', la estrella del pop ya ha puesto en marcha la maquinaria promocional lanzando al mercado dos sencillos, 'Can't Remember to Forget You' -junto a la sensual Rihanna- y 'Empire', pero por el momento se resiste a volver a salir de gira porque no quiere experimentar el sufrimiento de alejarse de su pequeño durante varias semanas seguidas.

"Sinceramente, no dejo de darle vueltas a la idea de salir de gira. Me encantaría volver a subirme al escenario y recorrer todo el mundo, pero no creo que pueda hacerlo sin mi hijo. Le echo mucho de menos cuando estamos separados durante unos días, y si ahora me da por comenzar una gira, lo más probable es que esos momentos de sufrimiento se extiendan. Todavía es un bebé y no quiero perderme esta etapa de su vida", reflexionó la intérprete.

El orgullo que Shakira siente por la familia que ha formado con el futbolista Gerard Piqué -defensa del FC Barcelona- se refleja además en uno de los nuevos temas de su disco, '23', una canción que no solo está llena de románticas referencias a su pareja, sino que también cuenta con unos improvisados coros proporcionados por su enérgico retoño.

"Le conocí [a Piqué] cuando él tenía 23 años [en el verano de 2010] y por eso decidí titular la canción de este modo. Se merecía una canción como esta, la verdad, pero lo más bonito de todo es que Milan tuvo la gran idea de participar en la grabación. Cuando empecé a cantar en el estudio, se me quedó mirando un rato y luego empezó a tararear él también. Fue tan maravilloso, que al final optamos por incluir su voz en la edición final", aseguró.