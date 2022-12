Nota: Shakira presume del sentido del humor de Piqué

Tras reconocer abiertamente que el futbolista del FC Barcelona le había prohibido rotundamente grabar videoclips subidos de tono con otros hombres, la cantante Shakira ha tratado ahora de atenuar el intenso debate que se ha generado en torno a su supuesto carácter sumiso revelando una de las claves de su bonita historia de amor con Gerard Piqué: su sentido del humor compartido y la fl exibilidad de su relación diaria.

"Creo que para mantener la pasión y el entusiasmo en una pareja que ya ha formalizado su relación, las dos partes necesitan reírse mucho, tomarse las cosas con calma y disfrutar juntos de los momentos más divertidos y enriquecedores de la vida en común", reveló la estrella del pop a la revista Women's Health.



De la misma forma, la " afinidad personal " y el hecho de tener aficiones compartidas son dos aspectos esenciales, a juicio de la artista, para exprimir al máximo las posibilidades de un romance, una exigencia que Shakira y Piqué parecen cumplir a la perfección teniendo en cuenta las muchas ocasiones en las que se han dejado ver practicando deporte juntos.



"Por supuesto, si no existe una estrecha complicidad entre las dos personas y una gran afinidad personal, es poco probable que algo así dure mucho tiempo. Nosotros tenemos la suerte de ser totalmente compatibles. Nos gustan las mismas cosas, tenemos objetivos comunes y estamos comprometidos al máximo el uno con el otro. La verdad es que no podría pedir más de lo que ya tengo, estoy en un momento genial de mi vida, con la persona perfecta", añadió en la misma entrevista.



Aunque podría alardear estos días de cómo su canal de YouTube se ha convertido a nivel mundial en el más visitado del mes de febrero -780 000 usuarios se suscribieron a sus contenidos tras ver el sensual videoclip que comparte con Rihanna - la diva colombiana no acaba de entender por qué es considerada una de las mujeres más atractivas del planeta, ya que en sus apariciones públicas solo trata de sacar su lado más espontáneo.



"Lo cierto es que me pongo nerviosa cada vez que alguien me pregunta cómo lidio con las consecuencias de ser sexy. Jamás me he visto a mí misma como un símbolo sexual, sé que puedo gustar a algunas personas, pero no creo que tenga que hacer nada al respecto. Sinceramente, si estás en paz contigo misma y tratas de proyectar ante los demás la felicidad que vives, cualquier mujer puede ser atractiva. Yo solo trato de sonreír mucho y ser natural", apuntó.