Nota: Selena Gomez y Kylie Jenner se pelean por Justin Bieber

La extrovertida Selena Gomez decidió sacar recientemente su lado más combativo cuando encontró en el teléfono móvil de su amiga Kylie Jenner -hermana pequeña de la famosa Kim Kardashian- un intenso intercambio de mensajes de texto con Justin Bieber, con quien la cantante estadounidense había retomado su relación sentimental hace escasas semanas .

" Selena se quedó perpleja al ver que en el teléfono de Kylie [cuya hermana Kendall podría estar saliendo con el cantante de One Direction Harry Styles] había más mensajes de Justin que en su propio móvil, además de alguna que otra foto comprometedora. Lo que más le sorprendió de todo era el flirteo y la complicidad que se apreciaba en esas conversaciones", reveló una fuente al portal Radar Online.

Publicidad

Aunque en los últimos años la ex estrella Disney ha mantenido una estrecha amistad con las dos hermanas Jenner, la última traición del irreverente artista canadiense podría haberla dejado tan "disgustada" , que en estos momentos Selena habría optado por encerrarse en casa y olvidarse de todas sus amistades durante un largo período de tiempo.

"Selena no quiere saber nada de Justin ahora mismo, y tampoco quiere volver a cruzarse con las hermanas Jenner, ya sea Kendall o Kylie. La pelea que Selena y Kylie protagonizaron por culpa de Justin no va a volver a repetirse, porque Selena tiene muy claro que no se puede confiar en él. Está muy disgustada", aseguró el mismo informante, dando a entender que los mimos y los besos compartidos por Bieber y Selena en el pasado Festival de Coachella son ya cosa del pasado.

Bang Showbiz.