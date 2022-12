Nota: Ricky Martin resta importancia al físico

Aunque el cantante Ricky Martin prefiere mantener los aspectos más íntimos de su vida alejados de las redes sociales -especialmente en lo relativo a su vida sentimental- al mismo tiempo no ha podido resistirse a dar una pista a sus seguidores sobre los rasgos más destacables de las personas por las que se siente atraído. Para el artista, el físico no lo es todo y por eso prefiere dejarse seducir por el poder de la inteligencia, una fuerza de la que es imposible "liberarse".



"La atracción mental es más fuerte que la física. De una mente es casi imposible liberarse, por mucho que cierres los ojos y trates de quitártela de la cabeza", confesó el inspirado artista en su perfil de Twitter.



Una frase tan significativa no podía pasar inadvertida para su legión de seguidores virtuales, quienes han empezado a especular con la posibilidad de que Ricky -que puso fin a su relación con Carlos González Abella tras cinco años juntos- esté enamorado de nuevo.



"Wow nos encantó la frase. ¿De qué mente no te puedes liberar? Ahora nos dejas con la intriga, jaja. ¡Te amamos! (sic)", le dirigió una internauta que no podía contener su curiosidad.



Quizás sea la mente -además de la voz- la principal herramienta con la que los concursantes de la edición australiana de 'La Voz' tengan que dejar maravillado al atractivo músico durante el transcurso del programa, que regresa a la pequeña pantalla este mes de abril y, a buen seguro, consagrará un año más a Ricky Martin como fenómeno televisivo en las antípodas.



De hecho, su exitosa incursión televisiva le ha abierto de par en par las puertas del mundo del espectáculo en Estados Unidos , al que regresará próximamente como juez invitado en el programa de baile 'Dancing with the Stars' el próximo 28 de abril. Además, el tirón mediático del astro boricua será aprovechado también por la edición árabe de 'La Voz', que contará con él para amenizar la gala final del concurso que se celebrará en Beirut (Líbano).