Nota: Ricky Martin deja fuera a España de la final del Mundial

El cantante portorriqueño Ricky Martin siempre ha presumido con orgullo de su nacionalidad española y de las raíces familiares que tiene en el país ibérico, pero en lo que al universo futbolístico se refiere, el artista prefiere que sean las selecciones de Brasil y Argentina las que protagonicen la gran final del Mundial de Fútbol que se disputará este verano en el estadio de Maracaná.



"He tenido la oportunidad de vivir en Argentina y en Brasil durante determinadas épocas de mi vida, me siento muy identificado con los dos países y sé la importancia que le dan a algo tan simbólico como el fútbol. Una final entre Argentina y Brasil sería espectacular, quizá uno de los mejores momentos en la historia de este deporte, así que esa sería una razón de peso para no perderme el campeonato de este verano", confesó el intérprete en una entrevista al canal estadounidense Extra.



Además de ser testigo de excepción del gran evento deportivo del año, Ricky Martin comparte con Jennifer Lopez el honor de haber sido elegido para poner música a tan importante torneo, una labor que no solo le ha llenado de entusiasmo por la oportunidad de actuar ante millones de personas en todo el mundo, sino que también le ha hecho recordar el baño de multitudes que se dio en 1998 -durante el Mundial de Francia- al interpretar la ya mítica 'La Copa de la Vida'.



"Con la nueva canción [que todavía no tiene título oficial] queremos reunir los ritmos de todas las culturas del mundo, fusionar lo latino y lo anglosajón, las melodías tradicionales africanas con las europeas y hacer que todo el mundo se sienta representado. Va a ser un tema pegadizo que pondrá a cantar a todo el estadio, superando incluso el éxito de 1998 [en referencia al tema oficial de ese mundial]. Tengo muchas ganas de que la canción esté ya preparada, para poder revivir esas experiencias maravillosas que tuve hace casi 16 años", explicó el entusiasta intérprete.



Aunque se resiste a desvelar si sus pequeños Matteo y Valentino le acompañarán durante su estancia veraniega en Brasil, el astro de la música sí se atreve a aventurar que la ansiedad que probablemente vivirá en los estadios no le hará caer en la tentación de renunciar a su vegetarianismo.

"Todavía es pronto para saber si vendrán conmigo, ya veremos lo que ocurre. Por ahora solo pienso en prepararme física y mentalmente para el ritmo de trabajo tan intenso que voy a vivir este año. Al menos cuento con una poderosa aliada, mi dieta, ya que desde que renuncié a la carne soy más enérgico y me encuentro mejor en todos los sentidos", apuntó.