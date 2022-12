Nota: Paulina Rubio no congenia con la familia de Gerardo Bazúa

Aunque la pareja formada por la cantante Paulina Rubio y Gerardo Bazúa -quien fuera su protegido en la edición mexicana de 'La Voz'- no ha dejado de cultivar su intenso romance desde que ambos se instalaran en Miami, la chica dorada no habría tenido el mismo éxito a la hora de conquistar a la familia de su nueva pareja, entre otras razones porque los allegados al joven artista están convencidos de que Paulina no ha dejado de "manipularle" para que se aleje irremediablemente de ellos.



Como publica la edición estadounidense de la revista TVyNovelas, buena parte de los miembros del círculo cercano a Gerardo Bazúa se han percatado de que el intérprete cada vez pasa menos tiempo con sus dos hijos -fruto de un matrimonio anterior- para estar con Paulina y su hijo Andrea Nicolás, una situación de "abandono" que la madre del cantante, María Armida López, no estaría dispuesta a tolerar durante mucho más tiempo por el efecto devastador que está teniendo en su familia.



"[La madre de Gerardo Bazúa] puso el grito en el cielo cuando se enteró de que Gerardo iba a viajar con Paulina en vez de dedicarse a cuidar de sus hijos. Ya no puede soportar más esta situación de abandono en que les ha colocado, y por eso le reclamó que no lo había educado para que actuara de esa manera. Ella no puede entender cómo ha podido dejar a su familia a un lado por una 'calentura' y cómo es capaz de dejarse manipular. Pero él está completamente obsesionado con Paulina", aseguró una fuente al citado medio, antes de remarcar que su progenitora está furiosa por el trato diferenciado que ofrece, por un lado, a sus hijos y, por otra parte, al hijo de Paulina.



"Nunca viene a verla, ni a ella [su madre] ni a sus hijos, por lo que no pudo evitar enfadarse mucho cuando vio una vez una imagen en la que Jerry aparecía cargando en brazos al hijo de Paulina. Un día, María me dijo: 'Ahora se dedica a ser la nana de un niño que ni siquiera es suyo. Qué desgracia'", aseguró el mismo informante.



Las repercusiones del romance entre Gerardo y Paulina parecen ser mucho más positivas cuando se analizan desde el punto de vista del intérprete, quien ha declarado en varias ocasiones que no podría sentirse más feliz de la mano de la estrella del pop y que, incluso, ambos están pensando en ampliar la familia tan pronto como les sea posible.

"¡Viva la vida! ¿A quién no le gustan los niños? Yo tengo dos y son una hermosura, solo me traen bendiciones. Ahí tienes mi respuesta, tener hijos es una bendición y me encantaría volver a repetir esta experiencia tan maravillosa. Paulina siempre me ha apoyado al cien por cien, así que no podría estar más contento con la forma en que marchan las cosas. Estamos muy bien, disfrutando mucho", explicaba Gerardo al diario mexicano La Opinión.