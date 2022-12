Nota: Nuevo amor de Rihanna no soporta que siga viendo a su exnovio

Aunque en las últimas semanas la popular Rihanna y el rapero Drake se han mostrado inseparables , el músico canadiense no está dispuesto a confirmar oficialmente su romance hasta que la diva barbadense no le prometa que dejará de ver a su exnovio, el controvertido Chris Brown, para siempre.

"Por el momento Drake y Rihanna se están divirtiendo mucho el uno con el otro , y aprovechan al máximo todos los momentos que tienen para estar juntos. No saben qué va a pasar en el futuro y si su romance acabará derivando en algo más serio, pero Drake tiene claro que no puede tomarse en serio la relación si Rihanna no se aleja de Chris para siempre", reveló una fuente al periódico británico Daily Star.

En los últimos dos años, Rihanna no ha dejado de cultivar -aunque por separado- la relación tan especial que mantiene con los dos hombres más importantes de su vida, a pesar de que el juego a dos bandas ha originado algún que otro altercado entre los dos intérpretes. Esto explicaría que Drake esté cansado ya de seguir dudando sobre el compromiso sincero de la estrella del pop y, por tanto, le haya pedido que elija de una vez.

"Drake está un poco confundido porque no está seguro de cuáles son las verdaderas intenciones de Rihanna. En los últimos meses se ha mostrado tan cariñosa con él como con Chris, lo que da a pensar que sigue tan indecisa como siempre", aseguró el mismo informante.