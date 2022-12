Nota: Luis Fonsi confiesa su gran frustración como deportista

Aunque Luis Fonsi puede presumir en la actualidad de ser uno de los artistas latinos con más proyección a nivel internacional, durante su juventud no entraba entre sus planes dedicarse al mundo de la música, ya que el portorriqueño soñaba con convertirse en una estrella del béisbol, deporte que le apasiona desde la infancia.

"Soy un deportista frustrado. No sé si soy lo suficientemente bueno para jugar profesionalmente, pero en mi mundo de fantasía estaría ahora mismo jugando de segunda base para los Yanquis de Nueva York. Me encantan todos los deportes, pero siento debilidad por el béisbol. Sin embargo, en el instituto me di cuenta de que me iba a ir mejor con la música y lo dejé", señaló al canal Mun2.tv.

Desde que se presentara con su disco 'Comenzaré' en 1998, el cantante ha experimentado una gran evolución tanto en el plano musical como físico, sin embargo, asegura que mantiene la ilusión intacta.

"Desde 1998 he cambiado muchas cosas, como por ejemplo mi estilo musical. Es como cuando ves una foto tuya de hace 16 años, dices: 'Dios mío, ¡por qué llevaba eso puesto, por qué me peinaba así!'. Acababa de salir de la universidad de estudiar música clásica, mi voz tenía un aire mucho más clásico, y ahora siento que ha evolucionado, ya no le presto tanta atención a la postura de la voz. También hago las cosas de forma diferente y he cambiado mi forma de vestir. Lo que no han cambiado son mis ganas de querer comerme el mundo, siento exactamente la misma emoción cuando escucho mis canciones en la radio, cuando hago conciertos, esa ilusión nunca se va", explicó.

El artista -que comparte su vida con la modelo española Águeda López, con quien tiene una hija en común- ha colaborado a lo largo de su carrera con artistas de la talla de Noel Schajris, Antonio Orozco, David Bisbal o David Bustamante, sin embargo, no ha podido cumplir todavía uno de sus mayores sueños, cantar con Stevie Wonder.

"Me encantaría cantar con el gran Stevie Wonder, una de las voces más espectaculares que existen en el mundo de la música. Ojalá lo consiga algún día, no sé cómo, pero no pierdo la esperanza de hacer una colaboración con él", añadió.

