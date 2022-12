Nota: Lindsay Lohan irá al tentativo Festival musical de Coachella

La ex estrella Disney, Lindsay Lohan, tiene previsto acudir en compañía de su madre Dina al festival musical de Coachella que se celebra a finales de este mes en California, pese a que en su círculo íntimo consideran que la escapada podría suponer una grave amenaza para el proceso de rehabilitación de la estrella .

Las preocupaciones de los allegados de la actriz se han agravado después de que Lindsay confesara en su programa de telerrealidad para el canal de televisión de Oprah Winfrey que había compartido unos vinos con su madre tiempo después de su salida de la clínica , por lo que ahora temen que la matriarca del clan Lohan no sea capaz de controlar a su hija y vuelva a recaer durante la cita musical.

"Lindsay no debería ir al festival. Y el hecho de que sea Dina quien la acompañe no tranquiliza a nadie, porque no es una buena compañía. Coachella es un encuentro en el que corren las drogas y el alcohol, por lo que es el último lugar al que debería acudir Lindsay. Ella jura que se mantendrá sobria, pero es una gran fiesta y habrá muchas tentaciones . Todo el mundo está muy preocupado por ella", explicó una fuente cercana a la actriz al portal RadarOnline.com.

Aunque Lindsay no es ninguna novata en lo que respecta al festival de Coachella, y es consciente del ambiente que se encontrará a su llegada, ya que acudió a la cita por última vez el año pasado acompañada por su hermano de 16 años, Cody, justo antes de ingresar por sexta vez en rehabilitación.

Mientras tanto, la actriz continúa con el proceso para encarrilar de nuevo su vida personal y profesional , aunque hay quienes afirman que no se está tomando demasiado en serio sus reuniones de Alcóholicos Anónimos en Nueva York, a las que llega tarde y de las que se va temprano, y durante las que no hace ningún esfuerzo por incorporarse a la dinámica del grupo.

"Se sentó al fondo de la habitación junto a su padrino, y parecía muy aburrida todo el tiempo. No estaba interesada en hablar con nadie. Fue muy reservada. Es impensable que alguien llegue tarde y se vaya pronto de las reuniones como hizo ella, fue impactante", aseguró una fuente.

Bang Showbiz.