Nota: La madre de Michael Jackson pagará las costas del juicio por la muerte del cantante

La madre del cantante Michael Jackson se verá obligada a indemnizar a la promotora de conciertos AEG Live -responsable de la gira 'This Is It' que el cantante nunca llevó a cabo- con una suma de 800 000 dólares (580 000 euros) tras perder en octubre la demanda que interpuso contra la citada empresa por la muerte de su hijo en 2009. En su petición judicial, Katherine Jackson acusaba a los responsables de la compañía de haber cometido una grave negligencia al contratar al doctor Conrad Murray , quien administró al rey del pop la dosis letal de propofol que acabó con su vida.

El enfrentamiento entre la matriarca de la familia Jackson y AEG no solo se ha limitado al proceso judicial que finalizó el pasado mes de octubre, ya que en los meses siguientes las dos partes se enfrascaron en un nuevo litigio para determinar quién debía hacerse cargo de las costas de su primer conflicto en los tribunales. En un principio, la promotora reclamó a Katherine más de un millón de dólares para compensar los elevados gastos del juicio, una cifra que sus abogados rechazaron al considerarla injustificada y que ahora se ha visto reducida ligeramente tras arduas negociaciones.

En los documentos legales presentados ante la corte, AEG incluyó una lista que enumera todos los costes en los que había incurrido la empresa para someterse a un juicio que a día de hoy califica de "innecesario", gastos como los 540 000 dólares invertidos en maquetas empleadas para hacer demostraciones ante el tribunal, 118 000 dólares por los testimonios orales de varios testigos, 53 000 dólares destinados a pagar a los agentes judiciales, 20 000 dólares por todos los documentos utilizados en la instrucción del caso, y 9 dólares por gastos de estacionamiento.