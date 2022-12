Nota: Justin Bieber se rompe el pie jugando al fútbol

El joven cantante Justin Bieber se lesionó el pie mientras jugaba un partido de fútbol el pasado fin de semana en las Islas Turcas y Caicos mientras disfrutaba de una idílica escapada junto a la modelo Hailey Baldwin, con quien podría estar viviendo un romance y el productor Julian Swirsky en el resort de la isla privada Parrot Cay para celebrar la llegada del Año Nuevo.

"Me he roto el maldito pie", escribió Justin en su cuenta de Facebook junto a una fotografía de su lesión. "Me he fastidiado el pie. Increíble...", añadió en su cuenta de Twitter.

La modelo Christie Brinkley, que también se encontraba alojada en el exclusivo complejo vacacional, pudo captar una instantánea del cantante marcando un gol justo antes de lesionarse. Sin embargo, Justin no quiso permitir que su pequeño incidente le estropeara las vacaciones, y más tarde compartió varias imágenes suyas posando muy sonriente y con muletas junto a algunos de sus fans.

Pese a lo molesto de su lesión, esta le ha permitido al menos acercar posturas con la ex estrella de Nickelodeon Drake Bell, quien quiso enviar un mensaje de apoyo al joven intérprete consciente de lo mal que lo debe estar pasando en estos momentos, dejando así a un lado el enfrentamiento que existe entre ambos desde que criticara a Justin duramente durante una serie de entrevistas el año pasado acusándole de no valorar ni la fama ni a sus seguidores.

"Sé cómo te sientes amigo. ¡Aguanta ahí!", le escribió a través de Twitter Drake Bell, quien recientemente se lesionó la muñeca.

Fuente: Bang Showbiz