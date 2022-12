Nota: Julio Iglesias no conoce a Anna Kournikova

Aunque el cantante Enrique Iglesias y su pareja, la extenista rusa Anna Kournikova , llevan más de 10 años de relación sentimental, el afamado padre del intérprete, el incombustible Julio Iglesias, todavía no ha tenido la oportunidad de estrechar la mano de su nuera y, de hecho, está convencido de que el momento de conocerla personalmente no llegará en el futuro inmediato.



"Creo que es hora de decir la verdad, nunca he visto a Anna en persona ni he hablado directamente con ella. Mi mujer [Miranda Rijnsburger] y mis hijos sí que la conocen, al igual que sus hermanos [los de Enrique: Chábeli y Julio José]. Pero yo no, todavía no he tenido la suerte de estar con ella en la misma habitación, y no creo que vaya a suceder dentro de poco", reveló Julio Iglesias en una entrevista al diario Daily Mirror.

Pese a las circunstancias -y a la distante relación que mantienen padre e hijo-, el seductor vocalista insiste en que se siente muy "orgulloso" de todos los logros profesionales y personales labrados por Enrique en los últimos tiempos, destacando del pequeño de sus hijos con Isabel Preysler el "buen gusto" que tiene con las mujeres.



"Estoy muy orgulloso de Enrique, es un tío fabuloso que ha sabido explotar sus talentos. Me da pena que mis hijos sean tan independientes y que por eso no pueda verlos a menudo. Él no ha parado de recorrer el mundo desde que se hizo famoso, pero repito que le aprecio mucho. Anna es una mujer bellísima, se nota que tiene muy buen gusto con las mujeres", añadió Julio Iglesias antes de valorar el "mérito" de Enrique a la hora de seguir sus pasos en el mundo de la música.



" No es fácil tener éxito en un mundo que tus padres han pisado antes, pero Enrique es como Michael Douglas y Liza Minelli [que no fueron eclipsados por sus progenitores, Kirk Douglas y Judy Garland, respectivamente]. Tiene mérito construir tu propia carrera con un estilo completamente diferente, conquistando al mundo con tu simpatía y encanto personal", añadió.

Aprovechando su momento de total sinceridad, Julio Iglesias también se anima a desmentir las leyendas urbanas que -durante décadas- daban por seguro que había mantenido un tórrido romance con la cantante Diana Ross, con quien compartió escenario en multitud de ocasiones.



"La realidad no tiene nada que ver con las fantasías. Sé que van a escribir un montón de libros sobre mí cuando ya no esté, pero no me importa. Solo quiero decir que en los últimos años he leído varios libros sobre Diana Ross en los que se decía que éramos amantes. Diana y yo siempre hemos sido como hermanos y la adoro, pero ahora que tengo 70 años, prefiero dar más importancia a los hechos que a las fantasías. Nunca pasó nada", concluyó.