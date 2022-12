Nota: Jennifer Lopez y Casper Smart podrían haber retomado su relación

La cantante Jennifer Lopez podría haber retomado su relación con Casper Smart después de poner punto final a su romance de casi tres años el pasado mes de junio entre rumores de infidelidad por parte del joven coreógrafo con una modelo transexual, según informa el portal Entertainment Tonight.

Las alarmas en torno a una posible reconciliación han saltado después de que la pareja celebrara junta la Nochevieja en Las Vegas, donde Jennifer pasó gran parte de las Navidades para preparar el concierto 'The Best Is Yet To Come' con el que amenizó la noche de Fin de Año en el Caesars Palace.

Aunque Casper y Jennifer han sido fotografiados juntos en numerosas ocasiones tras su ruptura gracias a la buena relación que aún mantienen, parece que ahora han decidido intentar darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental.

"Recuerdo estar en el plató, en mi camerino, sintiendo que no podía levantarme por las mañanas. No hay dolor como ese. No hay dolor o fracaso comparable al de un divorcio. Esa esperanza, ese cuento de hadas... la primera vez que ese sueño estalla en pedazos sientes que te vas a morir. Sientes que has fallado. Sientes que no importa cuánto lo hayas intentado, no podías hacer que saliera bien", explica la diva del Bronx en el documental 'Dance Again' sobre su gira mundial de 2012 emitido por la cadena HBO.