Nota: Javier Bardem y Antonio Banderas, los 'latinos' favoritos de Hollywood

El actor y director mexicano Diego Luna está encantado con la buena acogida que está teniendo su última película, 'César Chávez: un héroe americano', y con las alabanzas que se ha llevado el protagonista del filme, Michael Peña, a la hora de dar vida a uno de los iconos de la lucha obrera en Estados Unidos; pero eso no le ha hecho olvidar que muchos estudios de cine trataron de convencerle de que fichara a actores más internacionales, como Antonio Banderas y Javier Bardem, para hacer la película "más atractiva" para el público mayoritario.



"Me parece un poco sorprendente que se siga pensando en Antonio Banderas y en Javier Bardem como actores que dan el perfil para interpretar a cualquier latino. Algunos productores me decían: 'Nos encanta la idea [de rodar esta película], pero no nos vamos a unir a este proyecto porque pensamos que le falta algo. ¿No podrías incluir a un actor de renombre, como Antonio Banderas o Javier Bardem?'. En ese momento traté de imaginarme a César Chávez con el rostro de alguno de estos dos, y me parecía una idea bizarra. Tuvimos muchos problemas para financiar la película, sobre todo en ese ámbito", confesó Diego Luna al diario neoyorquino Metro.



Aunque en la trayectoria norteamericana de Antonio Banderas se concentran numerosos personajes que le han llevado a ser catalogado como galán latino -en cintas como 'Desperado', 'El Mariachi' y la saga de 'La máscara del Zorro'-, lo cierto es que Javier Bardem ha logrado desprenderse de esos estereotipos al dar vida a todo tipo de caracteres que no se definen precisamente por su origen étnico; una versatilidad que lleva a Diego Luna a pensar que los productores que rechazaron su cinta querían un protagonista que no pareciera "muy hispano".



"Me dio la impresión de que querían que el actor no fuera totalmente sudamericano o que no lo pareciera mucho, ya que me dijeron que la cinta debería ser un poco más sexy, literalmente. En general, yo quería que el actor tuviera cierto parecido físico con César Chávez, pero sin caer en todos aquellos estereotipos sobre los mexicanos que viven en este país. Para empezar, Chávez era vegetariano y leía a Ghandi, así que fue un alivio no tener que echar mano de burritos o sombreros para definir su apariencia", bromeó en la misma entrevista.



Más allá del hecho de no ser los mejores candidatos para su película, Javier Bardem y Antonio Banderas se encuentra tan inmersos en sus respectivos proyectos profesionales, que difícilmente podrían haber sacado un hueco en sus agendas para ser dirigidos por Diego Luna. Mientras que Banderas acaba de finalizar el rodaje de 'Los 33' y ahora retomará su cinta biográfica sobre Pablo Picasso, Bardem ha decidido promocionar por toda Europa su documental sobre la causa del pueblo saharaui: 'Hijos de las nubes'.