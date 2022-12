Nota: James Franco niega haber tenido sexo con Lindsay Lohan

El actor James Franco asegura que Lindsay Lohan mintió deliberadamente al referirse a él como uno de los muchos famosos a los que habría conseguido seducir -en una lista escrita por ella misma durante una noche de fiesta-, por lo que el intérprete no siente ningún remordimiento tras haber hablado largo y tendido en su último libro de poesía sobre las experiencias vividas junto a ella.



"No considero que haya descargado mi ira contra Lindsay, o contra cualquier otra persona. Ella contó un sinfín de mentiras en público que me afectan personalmente, sobre todo cuando dijo claramente que me había acostado con ella. Así que considero que la parte de mi libro que se dedica a analizar a Lindsay Lohan no dice nada especialmente ofensivo, al menos nada que no sea cierto", aseguró el actor a la publicación Los Angeles Magazine.



La polémica Lindsay Lohan solo es una de las muchas celebridades a las que el versátil artista se refiere en su nueva obra, una serie de "estrellas invitadas" con las que James Franco quiere promover la lectura de poesía entre aquellos que jamás se han sentido atraídos por la literatura en verso.



"Soy consciente de que mi faceta como actor proyecta una larga sombra sobre cualquier asunto que trate en mis poemas, pero a la vez me permite llegar a personas que normalmente no leerían un libro de poesía. También es verdad que este tipo de proyectos generan escepticismo y menosprecio entre ciertas personas que no quieren darle una oportunidad [al libro], pero no puedo pensar en eso. La poesía es algo en lo que me gusta trabajar, y si la gente quiere juzgar mis textos a partir de mi trabajo como actor, no hay nada que pueda hacer al respecto", aseguró al mismo medio.