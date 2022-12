Nota: "Gerard es el príncipe que me rescató": Shakira

Para la cantante Shakira conocer a su pareja, el futbolista Gerard Piqué , en 2010, fue como encontrar a un auténtico príncipe azul, ya que le salvó de la soledad en la que se encontraba.



" La canción ['23'] es sobre un milagro , trata sobre cómo él cambió mi vida. A veces pienso que antes de conocernos me sentía como una princesa atrapada en un castillo con un dragón dentro, y él fue el príncipe que me rescató. Suena muy cursi, ¡pero así me sentí! Llevaba mucho tiempo buscando la felicidad y finalmente la encontré en él", señaló al programa 'Lorraine' del canal británico ITV.



La feliz pareja tiene en común un hijo de 14 meses, Milan, quien precisamente participó accidentalmente en la grabación del tema más personal de su último disco.



"No fue intencionado. Estaba grabando '23', la canción que escribí para su padre , y en la parte final le puse en mi regazo con los cascos para que pudiera escucharme. Cuando estaba terminando emitió un 'mehhh!', y decidimos guardarla así", explicó la artista colombiana.



Shakira se encuentra muy unida a su hijo, por lo que a pesar de su compromiso con el programa de talentos 'La Voz' y de la intensa promoción de su nuevo disco, no está dispuesta a descuidar su faceta como madre.

"Intento llevar a Milan a todas partes y pasar el mayor tiempo posible con él", añadió.