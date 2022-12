Nota: ¿Es justa la fama de arrogante de Cristiano Ronaldo?

Debajo de esos músculos y de esa afición por los coches deportivos y las modelos rusas, el futbolista Cristiano Ronaldo de 29 años podría no ser más que un joven incomprendido al que se le ha querido adjudicar injustamente la etiqueta de "arrogante", o al menos ese es el punto de vista del entrenador portugués André Villas-Boas, quien está convencido de que el delantero del Real Madrid no recibe todo el respeto que merece.

Publicidad

"Creo que la ambición y la voluntad de las personas no debería confundirse con la arrogancia, y a veces a Cristiano le cuelgan esa etiqueta. De alguna manera, está sometido a una caza pública y no logro entender por qué, pero creo que sí, que es algo que le sucede. Cristiano no recibe el mismo tipo de respeto que Messi", explicó el actual entrenador del FC Zenit de San Petersburgo al portal Laureus.

Independientemente de si la fama de arrogante del portugués es infundada o no, de lo que no cabe duda es de que su pareja, la modelo Irina Shayk, se encarga de mantener bien alta su autoestima dejando claro que Cristiano es el novio perfecto en las escasas ocasiones en las que decide hablar de su vida privada en público.

"Llevamos juntos más de tres años y disfruto al máximo de nuestra relación. Cristiano es un apoyo magnífico. Siempre está a mi lado y sabe muy bien cómo hacerme feliz. Me comprende perfectamente y también entiende mi trabajo, lo cual es muy importante para mí. Me encanta mi profesión y viajar, así que necesito un compañero que apoye lo que hago y que me dé la fuerza necesaria para seguir con ello", explicaba la maniquí a la edición española de la revista Vogue.