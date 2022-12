Nota: El hijo de Shakira y Piqué quiere ser futbolista

Aunque el pequeño Milan solo tiene un año de vida, el hecho de verse rodeado a diario por dos padres tan exitosos en sus profesionales parece haberle ayudado ya a dar sus primeros pasos en el ámbito laboral, ya que la cantante Shakira revela que su pequeño se ha "obsesionado" por completo con el balón de fútbol que tanto le recuerda a su padre, el futbolista catalán Gerard Piqué.



"Creo que es muy pronto todavía para que nos enseñe sus talentos, pero el otro día demostró que se le da muy bien la percusión. De todas formas, lo que de verdad le tiene obsesionado es el balón de fútbol. Se pasa todo el día dando patadas y tratando de convencerme para que juegue con él. Yo soy malísima ", bromeó la estrella colombiana durante su entrevista en el programa de televisión 'Tonight Show', presentado ahora por el humorista Jimmy Fallon.



Las pequeñas dudas que tiene Shakira en relación a la vocación profesional de su hijo le recuerdan a las mismas que ella experimentó hace unos años, cuando empezó a cuestionarse si de verdad era una cantante con talento. Teniendo en cuenta que su exitosa trayectoria comenzó de forma espontánea, en el momento en que su madre decidió apuntarla a un concurso de canto cuando ella solo tenía 10 años, la diva de la música todavía siente que acabó formando parte imprescindible del estrellato musical por mera casualidad..



"Es que sigo sin saber si soy una buena artista o no, si de verdad canto bien o es que a algunas personas les gusta la peculiaridad de mi voz. Durante mi infancia, nunca soñé con dedicarme a la música de forma profesional, pero mi madre me preguntó un día si quería apuntarme a un concurso de cantantes infantiles que se celebraba en mi ciudad. Tenía solo 10 años, pero le dije que me lo pensaría y al final acepté. Así tomé mi primera decisión ejecutiva", confesó la extrovertida cantante.