Nota: Chris Martin y Gwyneth Paltrow intentaron salvar su matrimonio con terapia de pareja

La actriz Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin -que se encuentran actualmente en Las Bahamas junto a sus hijos Apple (9) y Moses (7) - anunciaron ayer el fin de su matrimonio de 11 años, una ruptura que podrían haber intentado evitar recurriendo a terapia de pareja.



"Intentaron que su matrimonio funcionara, pero a veces es mejor no estar casados, y ellos lo han descubierto ahora. Han estado trabajando en ello durante un año o más, yendo a terapia, intentando que funcionara, pero finalmente han decidido que era mejor no continuar como pareja ", señaló una fuente a la revista People.



Sus numerosas apariciones públicas no hacían presagiar un inminente fracaso matrimonial, incluso llegaron a cantar juntos recientemente en un evento solidario del colegio de sus hijos en Los Ángeles, donde cantaron el tema 'Cruisin', una canción que la actriz ya había interpretado junto a Huey Lewis en la película 'A dúo' en el año 2000.

"Ella llamó al evento para decir que le gustaría cantar con Chris ", revelaba un informante a la revista Us Weekly.



Pese a la ruptura, fuentes cercanas a la pareja han asegurado que siempre estarán unidos por el bien de sus hijos, ya que son su máxima prioridad.

"Siempre han hecho un esfuerzo para estar en todas las actividades de sus hijos y, aunque han tenido horarios imposibles, siempre se les ha visto juntos en Los Ángeles y han asistido a fiestas en su barrio de Brentwood. Nunca fueron una pareja tradicional, aunque trataban de hacer cosas que haría cualquier familia, como montar un puesto de limonadas. Todavía son una familia, siempre lo serán. Nada va a cambiar eso", destacó una fuente a la revista People.