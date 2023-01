North West se pone celosa de su hermano Saint cuando su madre le da el pecho

La estrella televisiva Kim Kardashian ha empezado a incluir a su pequeña North (2) en la rutina de cuidados de su hermanito Saint -que llegó al mundo el pasado mes de diciembre- después de descubrir que la pequeña se ponía celosa de él cada vez que la veía dándole el pecho.

"Llevo ya dos meses dando el pecho y no voy a mentir, puede llegar a consumir mucho tiempo. Por alguna razón desconocida, North odia verme darle de comer al bebé, así que se sienta en mi regazo para que no pueda coger a Saint para darle el pecho. Así que he empezado a incluirla: a veces utilizo el sacaleches y dejo que sea ella quien le dé el biberón. ¡Eso ha funcionado muy bien! A North le encanta ayudarme y así no tengo que dejar de prestarle atención, ahora es mi pequeña ayudante. Me siento muy afortunada de que dar el pecho resulte tan sencillo para mí y de tener tanta leche. ¡Me he adueñado del congelador de mi madre!", escribió Kim en su página web.

Publicidad

Aunque a Kim no le importa darle el pecho a Saint en presencia de sus amigas, nunca se sentiría cómoda haciéndolo en un lugar público.

"Ahora que soy madre, opino que debes hacer cualquier cosa que te haga sentir cómoda. Personalmente, yo no daría el pecho en un restaurante con un montón de desconocidos mirándome. He visto a algunas personas hacerlo y recuerdo que escribí algún tuit al respecto porque me sorprendió mucho. Ahora que soy madre, no me sorprende, especialmente si tienes más niños y no puedes dejarles solos en la mesa para ir a darle el pecho a tu pequeño en el baño. Pero personalmente yo no lo haría a no ser que fuera una emergencia y estuviera totalmente tapada. Sí que me atrevería a dar el pecho frente a mis amigas. Creo que es algo muy natural y no me avergüenzo".