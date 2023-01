Normani Kordei rompe el silencio tras la ‘descanso’ de Fifth Harmony

Los fans de Fifth Harmony comenzaron esta semana recibiendo a través de las redes sociales la noticia de que el cuarteto femenino había decidido tomarse un descanso para centrarse en sus proyectos en solitario tras seis años de carrera en conjunto.

Aunque en el comunicado que publicaron en el perfil de Twitter de la banda no se hacía referencia en ningún momento a que se tratara de una disolución definitiva del grupo, desde entonces el gran temor de muchos de sus seguidores ha sido que Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane y Ally Brooke estén siguiendo el mismo camino que otras formaciones juveniles antes que ellas: anunciando una pausa que acabaría por alargarse indefinidamente en el tiempo hasta que todo el mundo diese por hecho que Fifth Harmony era cosa del pasado.

Publicidad

Este miércoles por la noche por fin han tenido lugar las primeras declaraciones de una de las cantantes desde que se diera a conocer su separación temporal, por boca de Normani y en forma de un mensaje de cariño para sus devotos fans.

"Los quiero muchísimo chicos, habéis hecho que sea la mejor etapa de mi vida. Nunca lo olvidaré", aseguró rápidamente Normani a la salida del evento en el que la marca Boohoo había presentado la colección cápsula que Zendaya ha diseñado para ellos de cara a la primavera.

Pese a que la artista no ha dicho nada que no se incluyera ya en el mencionado comunicado -en el que las cuatro insistían en lo mucho que debían a sus incondicionales y les prometían hacer que se sintieran orgullosos de ella-, lo cierto es que algunos han detectado en sus palabras cierto tono de despedida que no ha hecho más que avivar el miedo ante una retirada definitiva de 5H.

De momento, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el grupo ofrecerá los conciertos que ya tenían fijados de cara a este año.

Publicidad

Por: Bang Showbiz