Noel Gallagher ya no recibe cartas de sus fans

El ex componente de Oasis Noel Gallagher solía dedicar horas a responder los centenares de cartas que recibía de sus fans por correo postal , sin embargo, ahora ya no recibe nada de eso ya que la gente puede acceder a él y a otros fans directamente a través de internet.

"Ya ha parado. Recuerdo que antes recibía sacas enteras de cartas. Eso ya no pasa. Ahora no hay necesidad de responder ya que los fans están en internet hablándose los unos a los otros", asegura en el periódico Daily Mirror.

Pero no solo ha variado la forma de comunicarse con sus admiradores, toda la industria de la música ha cambiado desde que lanzara su álbum debut con su hermano Liam en 1994.

"Desde 'Definitely Maybe' la industria ha cambiado totalmente. El negocio de la música al que nosotros llegamos ya no existe", afirma.

Días atrás Noel aseguraba que la suya fue una banda "del viejo mundo", antes de que internet revolucionara la esfera musical.

"Oasis fue la última banda del viejo mundo. Nosotros sucedimos antes de la era digital", explicaba en el programa 'What Ever Happened to Rock 'n' Roll?' de BBC Four.

Noel cree que internet ha tenido un impacto negativo sobre el rock porque menos gente parece estar interesada en él y las compañías discográficas no quieren invertir en bandas emergentes como solían hacer cuando Oasis despegó.

"En teoría, internet y YouTube deberían estar ayudando a las nuevas bandas a despegar pero no lo han hecho, ha empeorado. Las compañías discográficas ya no están interesadas en bandas de clase obrera", aseveró el músico.