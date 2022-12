Noel Gallagher evitó un encuentro con Courtney Love

A pesar de ser muy consciente de que Courtney Love se moría de ganas de conocerle, Noel Gallagher, ex Oasis, no lo dudó ni un momento antes de huir por la puerta trasera del estudio de grabación en el que se encontraba para evitar un encuentro con ella después de que le avisaran de que la roquera acababa de entrar en el edificio.

"Leí una entrevista una vez en la que decía: 'No puedo creérmelo, conozco a todo el mundo en Londres pero nunca me he encontrado con Noel, ¿es que se está escondiendo de mí?'. Y la respuesta es sí. Una vez estaba en un estudio de grabación en Los Ángeles grabando 'Don't Believe The Truth' y la recepcionista llamó para decirme: 'Solo para que lo sepas, Courtney Love acaba de llegar'. La podía oír gritando: '¿Dónde está Noel? ¡Tengo que conocerle!'. Así que cogí un cigarro y me largué por la puerta trasera para regresar a mi hotel y cerrar la puerta con llave. Estaba en plan: 'Lo siento, pero no puedo lidiar con lo escandalosa que es, ni de p**a co*a, de ninguna manera'. Pero me quito el sombrero ante ella", relató a la revista NME.

Publicidad

Noel no se sintió demasiado mal por darle plantón a Courtney porque sabía que su hermano Liam también se encontraba en el estudio y podría entretener a la inesperada visitante en su ausencia.

"Sabía que Liam estaba por allí, así que pensé que era muy adecuado: un encuentro de sabios", remató.