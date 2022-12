Noel Gallagher avergonzó a su hija delante de Harry Styles

La hija de Noel Gallagher, Anais (14) -fruto de su fallido matrimonio con Meg Matthews- es una fan incondicional del grupo One Direction, formado por Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson, por lo que no le hizo ninguna gracia que su famoso padre la dejara en evidencia frente a Harry al encontrarse con él en una cafetería.

"Harry parece muy amable. Yo estaba en una cafetería y él entró por la puerta. Siempre había dicho en plan de broma que lo más seguro era que me hiciese pis encima si algún día llegaba a conocerle. Así que mi padre empezó a darme patadas por debajo de la mesa y a gritar: '¿Qué, te vas a mear encima ahora o no?'. Literalmente me quería morir allí mismo", explicó la joven a la revista Grazia.

Pese al mal rato que el músico le hizo pasar en aquel momento, Anais está convencida de que ella misma ha heredado el sentido del humor de su padre.

"Tengo el mismo sentido del humor seco característico del norte, como mi padre, y tenemos las mismas cejas. Pero tengo la energía de mamá y su visión del mundo", añadió.

La pasión que Anais -que ya ha dado sus primeros pasos en el mundo de la moda- siente por One Direction le ha llevado a enfadarse con su padre en más de una ocasión por rechazar la oferta de Simon Cowell de participar como jurado en el concurso 'Factor X', donde saltó a la fama el quinteto británico.

"Todavía estoy un poco molesta por no tener la oportunidad de ir cada semana. [Mi padre] habría sido muy divertido como juez y habría dado todavía más miedo que Simon", afirmó.