No volvería a golpear a alguien, pero me defendería si me faltan el respeto: Demi Lovato

La cantante Demi Lovato tiene claro que hoy en día no volvería a repetir lo que hizo años atrás al golpear a una bailarina durante un vuelo saliendo de Bogotá -razón por la cual tuvo en 2010 que buscar ayuda en un centro de rehabilitación al padecer desórdenes alimenticios, autolesionarse y abusar de las drogas y el alcohol-, pero sabe que sí se defendería si sintiera que alguien le está faltando al respeto.

"No estoy orgullosa de los errores que he cometido. Pero al mismo tiempo, mi pasado muestra de lo que soy capaz. Ahora soy una persona más sabia. Probablemente no te golpee en un avión en Colombia. Pero si me faltas al respeto, no puedo asegurarte que no te haga nada. Simplemente no daré yo el primer golpe nunca más", confiesa la intérprete en la revista Cosmopolitan.

Pero Demi no solo sabe defenderse, sino que también se considera una persona muy crítica con el resto de mujeres, ya que pueden llegar a ser muy malintencionadas entre ellas.

"Me gustaría poder decir esto de manera que no suene mal, pero me gusta ser clara. Las chicas pueden ser muy malas entre ellas. Nadie trata de echar m**rda sobre mí porque saben que físicamente no lo aguantaría", explica Demi.

La intérprete estadounidense reconoce que justo después de volver a estar sobria se creía mejor que mucha gente, pero tras su rehabilitación ha vuelto a retomar el contacto con muchos de sus antiguos amigos.

"Yo era muy crítica cuando llevaba año y medio sobria. Pero recientemente he retomado relaciones de amistad con algunas personas, porque en ese momento pensaba que si no estabas sobrio no podíamos tener nada en común. Pensaba que era mejor que ellos. Ya no soy esa persona crítica".