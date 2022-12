"No soy una rubia tonta", asegura Paris Hilton

La rica heredera adquirió cierta reputación de joven boba y frívola durante su aparición en el programa 'The Simple Life' junto a su amiga Nicole Richie (emitido entre 2003 y 2007), mito que Paris Hilton trata de desmontar al asegurar que ella estaba interpretando un papel y que no es así en la realidad.

"Fue el primer programa que hice. No había visto una cámara antes y realmente no sabía lo que hacía. Los productores le dijeron a Nicole que tenía que ser 'la chica polémica' y yo tenía que actuar como la típica rubia tonta. Traté de interpretar ese papel, pero no me di cuenta de que iba a terminar haciéndolo durante cinco años", aseguró la millonaria al diario Metro.

Paris es consciente de que su papel en dicho programa es el causante de que multitud de personas tengan una idea errónea sobre su personalidad.

"Hay muchos conceptos equivocados sobre mí porque la gente me conoce por 'The Simple Life'. No comprenden que estaba actuando y que era un mero papel, por eso piensan que soy boba", explicó.

Además, esta idea preconcebida sobre la rica heredera se acrecentó todavía más debido a su pasión por la vida nocturna y por su relación con controvertidas estrellas de Hollywood como Britney Spears y Lindsay Lohan, quien acaba de abandonar el programa de desintoxicación de 90 días interpuesto por un juez. A pesar de que la actriz ya no forma parte del círculo íntimo de Paris, la novia de River Viiperi se compadece de la terrible situación por la que su examiga ha tenido que pasar, ya que considera que es muy fácil caer en una espiral de malos hábitos cuando estás rodeada de gente inadecuada.

"Creo que (Lindsay y Britney) son buenas chicas. Todo el mundo comete errores cuando estás madurando, pero no puedes dejar de ser tú mismo para convertirte en alguien que realmente no eres. Hay muchas sanguijuelas con malas intenciones que tratan de aprovecharse de ti. Tienes que quedarte únicamente con las personas en las que verdaderamente confías y no formar parte de grandes grupos, ya que hay muchas personas en las que no puedes confiar", señaló.

Por: Bang Showbiz