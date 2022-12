"No soy gay": Liam Payne niega haber posado desnudo con otro hombre

Pese a la polémica que ha despertado la filtración de una supuesta imagen suya desnudo este fin de semana, el cantante de One Direction Liam Payne ha querido aclarar a través de su cuenta de Twitter que él no es uno de los protagonistas de la fotografía en la que dos jóvenes aparecen posando sobre una cama ataviados únicamente con una gorra negra, atajando de paso las especulaciones en torno a su orientación sexual.

"Hay gente que piensa que esa extraña fotografía que circula por ahí es mía... guau. Creo que preferiría antes tuitear una imagen de un desnudo frontal, que permitir que alguien me viese así. No soy nada homófobo, pero también es cierto que no soy gay, y si alguien dice que lo soy, yo voy a decir que no, lo cual no me convierte en homófobo", escribió Liam en su perfil de la red social.

El ídolo juvenil no es la única celebridad en haberse visto afectada por la filtración masiva de material íntimo, ya que hasta el momento se cree que más de cien personalidades del mundo del espectáculo habrían sido víctimas de un hackeo masivo de sus cuentas de iCloud. Tras la publicación de varias fotografías en actitud comprometedora de las actrices Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst y Kate Upton, a lo largo de este fin de semana se han publicado nuevas imágenes en el portal 4chan protagonizadas supuestamente por Kim Kardashian West, Avril Lavigne, Vanessa Hudgens y Rihanna.