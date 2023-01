¡No puede ser! A la modelo Natalie Ackerman le robaron su cuenta de Instagram

Sabemos que los ladrones migraron y también se roban las redes sociales.

Ahora la víctima es la ex Señorita Atlántico y ex Miss Alemania, Natalie Ackerman. Resulta que hace unos días le robaron su cuenta de Instagram y le han publicado imágenes sensuales, de mujeres en ropa interior a las que no se le ve el rostro, pero sus seguidores han pensado que son imágenes de ella.

¿Qué tiene que decir al respecto?

La modelo asegura que hace unas semanas recibió un correo donde le decían que habían cambiado su número de celular, cuenta de correo y clave de su Instagram y que en ese momento pudo revertirlo.

Pero que días después su cuenta fue hackeada de nuevo y ya no pudo evitarlo. Incluso la persona que robó su cuenta la contactó por WhatsApp. Ella relató lo sucedido.

