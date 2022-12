"No podría ser más feliz en estos momentos": Ryan Reynolds

El actor Ryan Reynolds se siente como si le hubiera "tocado el gordo" debido a lo feliz que es junto a su mujer, la guapísima actriz Blake Lively, y su pequeña James (6 meses).

"Estoy atravesando un gran momento. Tengo una familia y una niña y, sinceramente, no podría ser más feliz ahora mismo. Sencillamente no hay otro lugar en el que preferiría estar, me ha tocado el gordo. Me parece casi increíble que mi hija tenga ya medio año. Es por eso que quiero aprovechar este momento al máximo", confesó Ryan al periódico Daily Mirror.

Ryan, que previamente estuvo casado con Scarlett Johansson y prometido con la cantante Alanis Morrisette, está tan emocionado con su papel de padre que ni siquiera le importa tener que levantarse en mitad de la noche para consolar a su pequeña porque le parece "lo mejor del mundo".

"Es el momento más emocionante que te puedas imaginar. Te haces a la idea de levantarte varias veces a lo largo de la noche para darle de comer a tu bebé o para cambiarle los pañales o para volver a dormir a tu niña. A veces estás tan cansado que no te acuerdas de haberte levantado o de haber andado por la casa a las 3 de la mañana. Normalmente te volverías loco si te interrumpieran el sueño de ese modo, pero cuando se trata de tu bebé es lo mejor del mundo. Para mí, es un enorme alivio no ser ya el centro de mi propio universo".

Por Bang ShowBiz