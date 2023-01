¡No, no y no! Victoria Beckham niega cualquier reencuentro con las Spice Girls La ahora diseñadora ha vuelto a dejar muy claro que no tiene intención de volver a subirse a un escenario para resucitar su extinta carrera musical.

¡No, no y no! Victoria Beckham niega cualquier reencuentro con las Spice Girls ¡No, no y no! Victoria Beckham niega cualquier reencuentro con las Spice Girls Por si no hubiera quedado lo suficientemente claro cuando, hace ya un año, rechazó la posibilidad de participar en cualquier proyecto especial para conmemorar el 20 aniversario del sencillo 'Wannabe', la canción que lanzó a las Spice Girls al estrellato y las convirtió en la banda femenina por excelencia de la historia del pop, Victoria Beckham ha tenido que negar una vez más que ese esperado reencuentro entre las cinco vocalistas vaya a darse "en el futuro próximo" para desmentir así los rumores que circularon hace unas semanas sobre un eventual regreso a los escenarios. De forma más concreta, la ahora diseñadora ha asegurado que no tiene ningún interés en resucitar su pasado en la industria discográfica y, sobre todo, aquellos estilismos tan atrevidos que definieron su imagen pública a finales de la década de los noventa, teniendo en cuenta la reputación de la que ha venido gozando estos últimos años en el mundo de la moda. Publicidad "No va a pasar, pero eso no significa que no piense que fue una época genial. Quiero decir, el 'poder femenino' [en referencia al eslogan 'Girl Power' que popularizó el quinteto] sigue estando ahí, y creo firmemente en él, pero no me apetece tener que enfundarme otra vez en un apretado mono de PVC, y menos en el futuro próximo", ha explicado la mujer de David Beckham en el programa de televisión 'This Morning'. Aunque no se ha pronunciado directamente sobre las informaciones que apuntaban a la emisión, el año que viene, de un documental en el que supuestamente las cinco cantantes harían un detallado repaso de sus años en lo más alto de las listas de éxitos -una iniciativa que iría además acompañada de lanzamiento de un álbum de grandes éxitos-, Victoria ha dejado entrever que los únicos proyectos paralelos que se ha fijado al margen de sus colecciones de ropa van ligados, por ejemplo, a las campañas de corte humanitario impulsadas por su buena amiga Eva Longoria. "Harper sabe que mamá, papá, y la tía Eva hacen todo lo que pueden para ayudar a los demás, y por eso ella quiere ayudarnos y seguir nuestros pasos. Ella es consciente, a pesar de que tiene solo seis años, de que es muy afortunada y de que tiene suerte de contar con todo lo que tiene", explicó Victoria sobre su presencia este fin de semana en la Global Gift Gala organizada por la actriz en Londres, en la que Eva no tardó en deshacerse en halagos hacia ella por su compromiso con los demás. Publicidad "[Victoria] es la persona más dulce y leal que puedes tener en tu vida", le dirigía este sábado la protagonista de 'Mujeres desesperadas' a su paso por la alfombra roja del evento. Por: Bang Showbiz