"No me gusta mostrar mi intimidad en las redes sociales": Marc Anthony

El cantante Marc Anthony (46) se considera a sí mismo una persona celosa con su vida privada por lo que evita siempre que puede dar detalles sobre su intimidad junto a su actual mujer Shannon de Lima (27) y sus cinco hijos, Arianna (21), Ryan (14) , Cristian (12) y los mellizos Max y Emme (7), lo que incluye no airear su vida "personal" en las redes sociales.

"Aunque yo utilizo las redes sociales para mantenerme en contacto con mi público, soy una persona bastante privada y no me expongo a estar conectado 24 horas al día. No me gusta mostrar mi lado más personal en las redes sociales", explica el artista al periódico ELDÍA.es.

Pese a las declaraciones del cantante, Marc no se pudo resistir el pasado mayo a compartir en Twitter lo bien que está junto a su tercera esposa -tras sus fallidos matrimonios con la ex Miss Universo Dayanara Torres y la cantante Jennifer Lopez: "Tan orgulloso de mi musa... Es un honor trabajar con ella. Te amo, chula".

A lo que Shannon respondió en la misma plataforma: "Eres el mejor. 'Te quiero, mi amor!".

