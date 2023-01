¿No más One Direction? Harry Styles ve incierto el futuro del grupo

AFP

Aunque en un principio los chicos de One Direction afirmaron que eventualmente volverían a la carga como grupo cuando anunciaron su intención de tomarse un descanso el pasado marzo para centrarse en sus respectivos proyectos en solitario, ahora Harry Styles reconoce no estar seguro de si sus antiguos compañeros, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson, querrán retomar su carrera conjunta, pese a que no cierra la puerta definitivamente a esa posibilidad.

"No lo sé", reconoció el joven músico en una entrevista a la revista Another Man cuando le preguntaron por el futuro de One Direction. "Cuando comenzamos, la gente siempre nos preguntaba: '¿Dónde crees que estarás dentro de cinco años?'. Y es muy difícil contestar a eso. Jamás se me ocurriría decir que nunca volveremos a hacer algo juntos, pero sería mejor si sucediera de forma natural, en plan: 'Hey, de repente nos apetece hacer esto o lo otro de nuevo'. Si eso sucediera, sería maravilloso. No lo descarto. La banda es la cosa más maravillosa e increíble que me ha sucedido. Me cambió la vida por completo".

En esta, su primera entrevista en solitario, Harry también ha hablado de sus planes de futuro a nivel personal, reconociendo que algún día le gustaría sentar cabeza y formar una familia.

"Creo que sí que quiero casarme y tener una familia. Tengo muchas ganas de que llegue el momento en que eso sea una posibilidad para mí, me encantaría", afirmó.

Sin embargo, parece que el sueño de Harry de llevar una idílica vida doméstica no se cumplirá al menos al lado de la modelo Kendall Jenner, con quien habría vuelto a concluir su relación tras reconciliare brevemente hace unas semanas.

