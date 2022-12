'No hay quinto malo' Katy Perry y John Mayer planean retomar su relación

La cantante Katy Perry y el músico John Mayer están intentado recuperar el amor que se les rompió el mes pasado por cuarta vez.

"Están pasando mucho tiempo juntos en casa de él hablando sobre sus sentimientos e intentando ver si pueden hacer que vuelva a funcionar", aseguró un informante al diario The Sun.

La pareja ha vivido una relación intermitente desde 2008 y aunque solo ellos saben las razones reales de su ruptura, en ocasiones anteriores se ha achacado a la apretada agenda de Katy, que habría despertado en ella "problemas de confianza" cuando está de viaje y alejada de él.

"La razón por la que se separaron en el pasado es que Katy está muy ocupada. John no puede lidiar con esa falta de atención y ella no puede manejar los problemas de confianza que tiene cuando está lejos. Así que han aprendido que es mejor tomarse un descanso cuando no son capaces de estar en el mismo sitio", explicaba otra fuente a RadarOnline.com con anterioridad.

