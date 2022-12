Nikki Reed permitió a Ian Somerhalder organizar su boda

La actriz de la saga 'Crepúsculo', Nikki Reed, decidió delegar toda la responsabilidad de organizar los preparativos de su gran día en su ya marido, el actor de la serie 'Crónicas Vampíricas' Ian Somerhalder, con quien contrajo matrimonio el pasado lunes en el hotel Tuscali Mountain de Topanga, en California.

"Al principio Nikki quería una boda pequeña, pero Ian tenía en mente una celebración grande. Así que no le importó dejarle decidir todo", aseguró una fuente a Us Weekly.

Publicidad

Los invitados a la ceremonia de temática rústica -entre los que se encontraban los compañeros de reparto del novio, Kat Graham, Paul Wesley, Matt Davis y Phoebe Tonkin- cenaron al aire libre en mesas largas decoradas con flores antes de saltar a la pista para bailar al ritmo de un grupo que tocó en directo. Como regalo de boda, tanto el actor como su ya mujer pidieron a todos los asistentes que hicieran donaciones a la Fundación Ian Somerhalder, dedicada a rescatar animales.

Tras su enlace, los recién casados -que se comprometieron el pasado mes de enero tras seis meses de relación- tienen previsto disfrutar de una larga luna de miel.

"Los dos tienen las agendas bastante despejadas durante un tiempo. Están planeando realizar un extravagante viaje alrededor del mundo", añadió el mismo informante.

La buena química que existe entre la pareja nunca ha pasado desapercibida para sus más allegados, incluyendo la compañera de reparto del actor, Kat Graham, quien está convencida de que son almas gemelas.

Publicidad

"Nunca antes he conocido a dos personas que sean más perfectas la una para la otra. Son absolutamente maravillosos. Todo el mundo les adora, y no puedo imaginarme a Ian con otra persona que no sea Nikki", aseguraba Kat a People.