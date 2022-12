Nicole Scherzinger desvela su exigente entrenamiento

Con motivo de la grabación de su nuevo vídeo musical, 'Your Love', Nicole Scherzinger, novia del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, ha intensificado su rutina de ejercicio, acompañándola además de una dieta saludable, lo que parece tener beneficios que trascienden lo meramente físico.

"Entreno cinco días a la semana, dos veces al día y me ayuda mucho a estar en forma pero también a mantenerme fuerte, concentrada y con un buen estado de ánimo. Mientras todo el mundo se divierte saliendo de fiesta los fines de semana, yo estoy en el gimnasio trabajando duro", reveló la cantante a la edición británica de la revista OK!

Publicidad

La famosa exvocalista de las Pussycat Dolls, ha descubierto lo satisfactorio que resulta hacer deporte y aunque no se considera una adicta, sí reconoce que es una gran aficionada.

"No bebo mucho porque estoy concentrada en mi entrenamiento. Muchas noches hago yoga a las 10 de la noche y después ya no me apetece salir a tomar algo porque es muy tarde. No es que sea una adicta al deporte, es algo natural, te acostumbras a hacer ejercicio y después tu cuerpo necesita más y más", confesó.

Pero a pesar de estar sumergida en una intensa dedicación a su cuerpo, la cantante todavía disfruta del mundo de la noche y escoge sus propias canciones para animarse antes de salir.

"Si salgo con mis amigas siempre me preparo escuchando mi propia música o la del nuevo álbum de Beyoncé", aseguró.

Publicidad

Este cambio de hábitos en la vida de la cantante está ayudándole a que se encuentre en uno de sus mejores momentos.

"Ya no soy tan dura conmigo misma, cuando somos jóvenes, somos mucho más críticas, siempre comparándonos con los demás. Pero cuando te haces adulto comprendes que cada persona es única y diferente, con sus virtudes y sus defectos. Es la experiencia la que nos enseña a querernos, a confiar en nosotros mismos y a crecer como personas", afirmó la cantante.