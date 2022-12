Nicole Richie se une al espectáculo de Britney Spears

La popular Nicole Richie no quiso perderse el espectáculo que Britney Spears está ofreciendo en el casino Planet Hollywood de Las Vegas con motivo de su serie de conciertos 'Britney: Piece of Me' -por los que cobrará alrededor de 30 millones de dólares (22 millones de euros) en dos años. Pero no solo eso, sino que la hija de Lionel Richie no dudó en subir al escenario para hacer de la actuación de Britney un acto memorable.

"Todos deberíamos aplaudir a Nicole Richie por la actuación de esta noche! Estabas muy sexy gateando ;) (sic)", escribió Britney Spears en su perfil de Twitter, dando buena cuenta de la gran amistad que le une a la diseñadora, quien acudió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores varias fotografías de su divertida noche junto a la estrella del pop.

De hecho, las capturas de Nicole no tardaron en generar gran impacto en el universo digital, ya que en una de ellas tanto la modista como la intérprete aparecen sonriendo rodeadas de musculosos bailarines, mientras que otra atesora el momento en el que Nicole y Britney se fundieron en un cariñoso abrazo.

Nicole es fan de Britney desde la adolescencia, hasta el punto de haber llegado a subir a internet un video en el que imitaba una de sus difíciles coreografías.

"He sido una gran seguidora de Britney Spears desde que tenía 16 años y no me he perdido ningún concierto suyo", explicaba Nicole en una entrada de su blog personal.

Bang Showbiz