Nicole Kidman y Keith Urban abandonarán Nashsville para asentarse en Nueva York

El matrimonio formado por la oscarizada Nicole Kidman y el cantante de música country Keith Urban ha atribuido en infinidad de ocasiones la estabilidad y lo apacible de su vida en común -además de al profundo amor que se profesan- a la tranquilidad que se deriva de residir junto a sus hijas, las pequeñas Sunday y Faith, en una ciudad relativamente discreta como Nashville (Tennessee).

Sin embargo, los dos enamorados tendrán que asegurarse ahora de que su sólida dinámica familiar no se ve alterada de forma significativa si, como han venido publicando varios medios estadounidenses, ambos se están planteando abandonar la que ha sido su residencia durante la última década para trasladarse nada menos que a Nueva York, donde a buen seguro les costará mucho más pasar desapercibidos.

El principal motivo que los habría llevado a tomar semejante decisión reside en el objetivo de Nicole de afianzar su posición profesional en la industria televisiva estadounidense, dado el éxito del que ha venido disfrutando con series como 'Big Little Lies' y 'Top of the Lake', así como su inminente desembarco en la escena teatral de Broadway.

"Nicole está deseando desarrollar proyectos en Broadway y seguir cultivando su faceta de actriz televisiva. Y los dos tienen muy claro que, en ese sentido, Nueva York es un lugar mucho más apropiado que Nashville", ha revelado una fuente a la revista Woman's Day.

Para hacer efectiva su hipotética mudanza a la ciudad de los rascacielos, la pareja habría desembolsado una cantidad cercana a los 50 millones en una lujosa mansión ubicada en el Upper East Side de la gran manzana y que, como cuentan los mismos informantes, habría pertenecido en el pasado al malogrado Michael Jackson.

Pero la elección de esa vivienda concreta no se explicaría tanto por los ocho dormitorios de los que dispone -así como otras muchas comodidades- ni por el carácter icónico de su anterior dueño, sino más bien por el hecho de que el barrio en que se sitúa la casa no está demasiado alejado de algunos de los "mejores colegios" de Nueva York.

"La ciudad le va a sentar muy bien a las niñas, sobre todo ahora que se están haciendo mayores. Se van a beneficiar de la gran oferta cultural y educativa que tiene Nueva York, que cuenta con algunos de los mejores colegios del mundo, algunos de ellos muy cerca de donde vivirán", ha explicado el mismo confidente.

