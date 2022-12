Nicole Kidman quiere tener una familia más grande

Aunque la actriz Nicole Kidman tiene ya cuatro hijos no le importaría nada sumar a su amplia familia otros cuatro hijos más, por mucho que su propia madre piense que no sería una buena idea.

"Ya tengo cuatro hijos y mi hermana tiene seis, así que mi madre siempre dice: 'Ya está, es suficiente'. Pero si pudiera tendría cuatro hijos más", reveló Nicole en el programa 'Lorraine' de la cadena británica ITV.

Pero por el momento, Nicole se conforma con desahogar su gran instinto maternal con Sunday y Faith, a quienes está educando para que mantengan los pies en la tierra pese a la fama de sus padres, algo que consigue encargándoles pequeñas tareas domésticas.

"Ahora ya no plancho, pero de pequeña era mi principal tarea en casa: planchaba las camisas de mi padre, cosa que me encantaba. Sunday y Faith también tienen tareas que hacer todos los días, por mucho que se quejen. Desde luego yo me ocupo de algunas cosas, me encanta lavar la ropa, ver salir el agua sucia. Suena un poco a trastorno obsesivo-compulsivo. Pero no soy buena cocinera, me encanta que me cocinen", declaró.

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, la intérprete no puede evitar recordar a su padre, quien falleció el pasado mes de septiembre a los 75 años, pero sabe que el apoyo incondicional de su marido le ayudará a superar estas primeras fiestas sin él.

"Llevamos ocho años casados y nueve juntos. Trabajamos mucho para mantener viva nuestra relación, para que siga siendo profunda e íntima. Se debe a que nos conocimos muy tarde, habíamos vivido mucho cada uno, y nos unimos en un momento concreto, fue algo fortuito. Hay muchas oportunidades para el amor al alcanzar la madurez. Sé que sueno como una mujer mayor, una abuela. Pero da igual, el caso es que me siento bien y agradecida. Este año han ocurrido cosas terribles en mi familia y estamos cuidando mucho el uno del otro. Es lo mejor que se puede hacer en Navidad. Cuidar los unos de los otros", añadió

