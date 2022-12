Nicole Kidman quiere tener otro hijo

Con cuatro hijos a sus espaldas es evidente que a la actriz Nicole Kidman le gustan los niños. Por eso no sorprende escucharla decir que le gustaría incrementar la familia con un bebé más. Un niño o niña que se convertiría en hermanito de Connor (21), Isabella (19) -adoptados por Nicole junto a su exmarido Tom Cruise-, Sunday (6) y Faith (3) -ambas hijas biológicas de Nicole y su actual marido, Keith Urban. Aunque Faith naciera ya de un vientre de alquiler.

"Cada mes espero quedarme embarazada, pero nunca ocurre. Saltaría de alegría, pero no pasará, tengo 47 años", contó al programa Kyle and Jackie O en la emisora australiana KIIS 1065.

Sin embargo, y aunque la actriz no piense en otra cosa, su marido no parece estar tan convencido.

"Él puede que no dé saltos de alegría. Pero yo estoy loca con los bebés. Me encantan los niños", reveló la actriz.

Que no coincidan en su deseo de ampliar la familia no quiere decir que a la guapa pareja no le una muchas más cosas. Y eso solo ocurre por el cuidado que ponen en que su relación no se enfríe debido a sus respectivos compromisos profesionales.

"No estamos más de siete días sin vernos", confesó Nicole.

Por: Bang Showbiz