Nicole Kidman no descarta la posibilidad de adoptar más niños

Aunque Nicole Kidman tiene entre manos casi más de lo que puede manejar debido a las responsabilidades que se derivan de su carrera profesional y de su papel de madre de cuatro hijos -Isabella (23) y Connor (20), a quienes adoptó junto a su exmarido Tom Cruise, y Sunday (8) y Faith (5), fruto de su matrimonio con Keith Urban-, aún no ha desechado por completo la idea de ampliar la familia recurriendo de nuevo a la adopción.

"Es algo en lo que he pensado bastante", se sinceró la intérprete en conversación con el periódico Daily Mail, antes de apuntar que por el momento su marido y ella ya están "muy ocupados" con sus dos pequeñas, aunque sea consciente de que siempre podrían cambiar de opinión en un futuro: "Cuando se trata de los hijos, nunca puedes decir nunca, ¿verdad?".

A lo largo de los últimos meses la australiana ha tenido oportunidad de reflexionar largo y tendido acerca de sus distintas experiencias en la maternidad -convirtiéndose en madre a través de la adopción, recurriendo a la gestación subrogada en el caso de su hija Faith o viviendo un embarazo 'tradicional' con Sunday- gracias a su última película 'Lion', en la que da vida a una madre adoptiva que debe lidiar con las emociones que le provoca el hecho de que su hijo desee encontrar a su familia biológica de la India.

"Elijo mis proyectos según tenga o no una conexión emocional con ellos, y en este caso la tenía a través del tema de la adopción. Trata el tema del amor incondicional que da una madre y del poder de ese amor. Una madre siempre está ahí para sus niños, bien sea mi personaje [Sue Brierley] en la ficción o yo misma en la vida real con los míos", señala la oscarizada actriz antes de especificar qué mensaje espera transmitir con su trabajo.

"En la película, cuando se discute el tema de los hijos biológicos, Sue le dice al suyo: 'Yo no quería tener niños que fueran míos, te quería a ti'. Es vital hacer hincapié en ese concepto, porque muchas veces la gente no lo comprende, piensa: 'Oh, lo harías por otras razones'. A mí me han hecho ese comentario. Pero es una elección. Mi personaje habla de la visión que tenía de adoptar a sus hijos, y yo puedo identificarme con eso, porque a mí también me pasó lo mismo", afirma.

Por: Bang Showbiz