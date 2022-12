Nicolás Vallejo-Nágera: 'Si Paulina está embarazada, le daré la enhorabuena'

La tensión que ha marcado durante los últimos años la relación entre Paulina Rubio y su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera -quienes pusieron punto final a su matrimonio en 2012- parece haberse ido reduciendo durante los últimos meses, hasta el punto de que el empresario español no ha dudado en pronunciarse acerca de los rumores que apuntan a que la mexicana podría estar esperando un hijo junto a su actual pareja, Gerardo Bazúa, para asegurar que, de ser cierta la noticia, se alegraría inmensamente por ella.

"No sé nada, pero si me dice que está embarazada, le daré la enhorabuena y le mandaré flores y mis mejores deseos", declaró Colate durante su comparecencia ante los medios en Ciudad de México para presentarse como concursante de 'Baila si puedes' de TV Azteca, zanjando el tema justo después afirmando: "Si Paulina está feliz, le transmitirá felicidad a mi hijo".

En la actualidad, el único interés en común que comparten la estrella de la música y su exmarido es el bienestar de su hijo Andrea Nicolás (4), ya que, como el propio Colate se ha encargado de explicar en diversas ocasiones, no recibe ningún tipo de pensión de su exmujer.

"Paulina y yo teníamos una empresa en Estados Unidos donde ingresábamos nuestro dinero para nuestros gastos. Durante los tres años del proceso de divorcio, en el tema económico negocié con sus abogados para solicitar un dinero que había ingresado en la cuenta de los dos. Cuando me separé no tuve acceso a la cuenta, y yo solo quería lo que era mío. Era un dinero que había ganado yo, pero que había ingresado en la cuenta de los dos. Negocié una cantidad menor a la que me correspondía para terminar con esto. Los medios decían que recibía una pensión de Paulina, pero era mi dinero y me pagaban a plazos", revelaba el empresario en una entrevista al programa 'Ventaneando' de la cadena mexicana El Trece.

Por su parte, Paulina ha demostrado durante las últimas semanas estar dispuesta a enterrar de una vez por todas el hacha de guerra para finalizar la ardua batalla legal que les ha llevado a enfrentarse en los juzgados en repetidas ocasiones.

"Llegar a un acuerdo es lo que más quiero, pero se necesita mucho más que palabras para hacerlo", aseguraba la mexicana en el programa 'Corazón' de Cadena Dial.