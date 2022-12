Nicolas Cage pasó una noche en las ruinas del castillo de Drácula

Al igual que en las múltiples películas de acción que ha protagonizado a lo largo de su carrera, en la vida real el actor Nicolas Cage es un tipo muy duro que no pierde ninguna oportunidad de demostrarlo, ya que durante un rodaje en la región rumana de Transilvania junto al intérprete Idris Elba, se atrevió a pasar una noche entera en el castillo del conde Drácula con el fin de "canalizar su energía".

"Nic llegó un día al set con aspecto cansado, como si hubiera pasado la noche en vela. Así que le pregunté cómo estaba y me contestó: 'Bien'. Seguí preguntándole por qué no tenía buen aspecto y me respondió: 'Es que vengo del castillo de Drácula... de las ruinas en las montañas. He pasado allí la noche'. Cuando le pregunté por qué lo había hecho me contestó: 'Lo he hecho para canalizar mi energía, el lugar da mucho miedo'. Estábamos rodando en Transilvania, en Rumanía, y fue allí arriba a pasar la noche. Es una historia verdadera", señaló en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans en el portal Reddit.

Nicolas es un amante de lo paranormal y uno de sus mayores sueños es escribir novelas sobre fenómenos sobrenaturales como su ídolo, el escritor Bram Stoker -creador de Drácula-, por eso para encontrar la inspiración el intérprete está comprando todas las casas encantadas que pueda en su país natal, Estados Unidos.

Entre sus adquisiciones destaca una mansión en Nueva Orleans que perteneció a Madame LaLaurie, conocida por torturar y asesinar esclavos.

"En una ocasión estuve viviendo en la casa más encantada de Estados Unidos. La mansión LaLaurie en Nueva Orleans, que perteneció a Madame LaLaurie, quien fue miembro de la alta sociedad en el siglo XIX y una asesina en serie. La compré en 2007 porque supuse que sería un buen lugar donde escribir una gran novela de terror, pero no avancé demasiado con el relato", confesaba Nicolas al diario Daily Mail.