Nicolas Cage no hace caso a las críticas

El actor Nicolas Cage procura evitar los numerosos comentarios que califican sus interpretaciones en la gran pantalla, ya que cree que cualquier tipo de crítica puede afectar negativamente a la actitud con la que afronta su trabajo.

"No me tomo en serio las críticas que leo sobre mí, ni las positivas ni las negativas. De hecho, creo que casi todo lo que se lee en internet hoy en día es muy negativo; es como un padre abusivo que lo único que quiere es hundirte. Por otro lado, si solo te fijas en las cosas buenas que dicen tus admiradores, puede ser contraproducente porque eso te puede llevar a relajarte y a no fijarte en los aspectos que debes mejorar", afirmó el intérprete al diario Metro.

La estrella de Hollywood intenta mantenerse siempre fiel a la filosofía del músico británico David Bowie, quien considera que la clave para salvaguardar el éxito es saber reinventarse y tratar de limar las aptitudes artísticas día tras día.

"De David Bowie he aprendido muchas cosas, pero sobre todo que uno tiene que reinventarse y no conformarse con lo que ha conseguido. Recuerdo que una vez dijo: 'Nunca me he sentido totalmente satisfecho con nada de lo que he hecho en mi vida'. Esa frase me ha marcado y me tomo muy en serio cada una de sus palabras", admitió Nicolas Cage al mismo medio.