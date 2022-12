Nicky Hilton hereda la pasión de su hermana por el leopardo

Aunque la pasión por los estampados animales parece ir ligada irremediablemente al apellido Hilton, la menor de las dos hermanas todavía no ha aprendido a explotar todas sus posibilidades. Nicky se paseó por la Gran Manzana luciendo un vestido con manchas de leopardo combinado con una parka militar y aunque el resultado del tándem no era muy afortunado, la aberración estilística cobraba vida en forma de una cartera rígida de la casa Chanel que no concordaba ni con el estilo ni con los colores.