Nicki Minaj siente que su misión en esta vida es ser madre

Una de las mayores decepciones de la cantante Nicki Minaj en el terreno personal sería no ver cumplido su sueño de pasar por el altar y tener su primer hijo antes de publicar su quinto álbum de estudio, ya que está convencida de que su misión en esta vida es convertirse en madre.

"[Mi mayor miedo] es acabar tan consumida por el trabajo que termine por olvidarme de vivir mi vida personal al máximo. Si saco al mercado mi quinto disco y no tengo un hijo para entonces -sin importar cuánto dinero haya ganado- estaré decepcionada conmigo misma como mujer, porque siento que he sido puesta en este mundo para ser madre", aseguró la intérprete a la revista Complex.

Pero por el momento, Nicki -quien concluyó su relación con su novio Safaree Samuels a principio de este año- no ha encontrado al hombre perfecto con el que compartir su vida, debido en gran parte a su reticencia a convertirse en "la mujer de alguien".

"Definitivamente, en el pasado he dado largas a eso de convertirme en la mujer de alguien porque no quiero que nadie se entrometa en mis cosas. Preferiría no tener que dejar nada por escrito, pero tengo muy claro que me casaré antes de tener un bebé. Quiero asegurarme de hacerlo en ese orden. Siempre he pensado de esa manera, desde que era niña, porque así me lo inculcó mi madre. Para cuando tenga ya mi quinto álbum, estaré casada, con un hijo y posiblemente con un segundo bebé. Y con 500 millones de dólares en mi cuenta", añadió.

Otra de las intenciones de la artista de cara al futuro es intentar anteponer su vínculo familiar al trabajo, algo que no ha podido hacer durante los últimos años por culpa de su ajetreada agenda.

"He lidiado con un montón de culpa. Cuando trabajas tanto y tienes éxito y estás ocupada, alguna parte de tu vida acaba resintiéndose, bien sea tu relación con tu madre, con tu familia o sencillamente que no puedas acudir a la graduación de tu hermano pequeño. Voy a Nueva York con frecuencia y me da demasiada vergüenza reconocer que a veces estoy allí varios días y no tengo tiempo de ver a mi familia por culpa de mi agenda", concluyó.

Por: Bang Showbiz